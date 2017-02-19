 ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok'' – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''

    ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''

    Usta yorumcu ve FOTOMAÇ yazarı , - karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

    Dilmen şunları söyledi:

    ", rakip iyi de başlasa belli bölümde o kadar kabiliyetli oyuncularıyla ortaya çıkıyor ki... Şutör var, iyi orta yapan kabiliyetli oyuncu var, iyi bitiren oyuncu var. Bu Türkiye'deki her takımı aşabilecek kaliteli bir futbol takımı ve bir teknik direktör var. Beşiktaş'a herkesin saygı duymaktan başka yapabileceği bir şey yok."

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:07
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