''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''
Usta yorumcu ve FOTOMAÇ yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.
Dilmen şunları söyledi:
"Beşiktaş, rakip iyi de başlasa belli bölümde o kadar kabiliyetli oyuncularıyla ortaya çıkıyor ki... Şutör var, iyi orta yapan kabiliyetli oyuncu var, iyi bitiren oyuncu var. Bu Türkiye'deki her takımı aşabilecek kaliteli bir futbol takımı ve bir teknik direktör var. Beşiktaş'a herkesin saygı duymaktan başka yapabileceği bir şey yok."
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:07
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 15
Yorum
efe Manchester feyenord gs maçını kazanan aynı takım o zaman takım ıyıydi de şimdi mi kötü oldu.hoca inanmazsa futbolcular da inanmaz zafere.
- ''Burada bırakırım''
Toplam 7
Yorum
utanmaz utanmadan bi de burda tamamlıcakmış.beleşten milyonları alıyosun hiçbirşey yapmadan kebap dimi adi ?
- N’Doye mi, Rodallega mı?
Toplam 12
Yorum
bayram ya buadam eyer rodayega ıle damdoyu kıyaslıyorsa akılda sorun var demektır
''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.