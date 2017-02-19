 Quaresma korkuttu – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    korkuttu

    Quaresma korkuttu

    Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçı sonrasında Portekizli yıldız Ricardo 'nın sakatlığı korkuttu.

    Yakın takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Akhisar'ı yenen Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağladı.Akhisar maçının son bölümlerinde sakatlanan Portekizli futbolcunun yapılan ilk kontrolünde sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan 'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beer Sheva rövanşının kaçırabileceği belirtiliyor. Durumunun 1-2 gün için netlik kazanacak olan Quaresma G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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