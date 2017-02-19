Quaresma korkuttu
Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçı sonrasında Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın sakatlığı korkuttu.
Yakın takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Akhisar'ı yenen Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağladı.Akhisar maçının son bölümlerinde sakatlanan Portekizli futbolcunun yapılan ilk kontrolünde sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Quaresma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beer Sheva rövanşının kaçırabileceği belirtiliyor. Durumunun 1-2 gün için netlik kazanacak olan Quaresma G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER ADAM ŞUNU DEMEK İSTEMİŞ '' DAHA İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALAMAYAN ACİZ YÖNETİCİLER BENDEN DAHA İYİSİNİ SİZCE BULABİLİRMİ ? EĞER BULABİLİRSE..
- ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''
Toplam 2
Yorum
bjk bütün fb liler saygı duyacaksınız!!
- Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Toplam 1
Yorum
Karagümrük Sıradaki gelsin
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