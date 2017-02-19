 Necip varsa yenilgi yok – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Necip varsa yenilgi yok

    Necip varsa yenilgi yok

    Beşiktaş; 8 Lig, 3 Türkiye Kupası, 1 Devler Ligi, 1 Avrupa Lig imaçında şans bulan ’ın oynadığı maçlarda bir kez bile kaybetmedi.

    Beşiktaş'ta bir oyuncu var, adı Necip Uysal... Sağ beke koy oynar, stopere koy oynar, ön liberoda oynar, orta sahanın ortasında oynar... Neresi olursa oynar, asla belli bir çizginin altına da düşmez. İşte o Necip, perşembe akşamı İsrail deplasmanında Hapoel Beer Sheva karşılaşmasına, hem de kaptan olarak çıktı. Süper Lig'de son maçını 10 Aralık'ta yapan Necip, ardından Türkiye Kupası'ndaki Darıca GB ve Kayseri karşılaşmalarında şans buldu. 26 yaşındaki oyuncu perşembe akşamı İsrail'de sanki her maçta ilk 11'de sahaya çıkıyormuş gibi mücadele etti ve görevini başarıyla yerine getirdi.

    AVRUPA'DA ÜÇER GOLLÜ ZAFER
    bu sezon Süper Ligde 8, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, Avrupa Ligi'nde de bir maç oynadı. Beşiktaş, Necip'in oynadığı iki Avrupa Kupası maçından da deplasmandan 3'er gollü galibiyetlerle (Napoli 3-2, Hapoel 3-1) döndü. Necip'li Beşiktaş ligde ise 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, kupada ise 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti; hiç yenilmedi. Kartal, başarılı oyuncunun forma giydiği 8 lig maçında 4 gol yerken, 4 maçta ise kalesinde gol görmedi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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