Necip varsa yenilgi yok
Beşiktaş; 8 Lig, 3 Türkiye Kupası, 1 Devler Ligi, 1 Avrupa Lig imaçında şans bulan Necip Uysal’ın oynadığı maçlarda bir kez bile kaybetmedi.
AVRUPA'DA ÜÇER GOLLÜ ZAFER
Necip Uysal bu sezon Süper Ligde 8, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, Avrupa Ligi'nde de bir maç oynadı. Beşiktaş, Necip'in oynadığı iki Avrupa Kupası maçından da deplasmandan 3'er gollü galibiyetlerle (Napoli 3-2, Hapoel 3-1) döndü. Necip'li Beşiktaş ligde ise 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, kupada ise 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti; hiç yenilmedi. Kartal, başarılı oyuncunun forma giydiği 8 lig maçında 4 gol yerken, 4 maçta ise kalesinde gol görmedi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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