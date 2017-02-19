 Hedef 5 yıl içinde ilk 10! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Hedef 5 yıl içinde ilk 10!

    Hedef 5 yıl içinde ilk 10!

    Beşiktaş, bu sezon topladığı 13.58 puanla Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı takımı konumunda...

    Son 5 yıla bakıldığında G.Saray toplamda 58.48 ile 28'inci basamakta, F.Bahçe ise 50.48 puanla 38'inci sırada. Beşiktaş'ın son 5 yıllık süreçte topladığı puan ise 37.48 ve basamağı ise 52'incilik. Bu sezon topladığı 13.58 puanla şimdiden son 4 yıldan daha fazla puan toplayan siyah-beyazlılarda amaç bu sezondan başlayarak her sezon en azından 20.00 puan üzerinde puan toplamak ve 2020-21 sezonunda Avrupa'da ilk 10'a girmek.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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