 Cenk Tosun yakın takipte! – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Cenk Tosun yakın takipte!" /> Cenk Tosun yakın takipte!" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    yakın takipte!

    Cenk Tosun yakın takipte!

    Gol yollarında sıkıntı çeken West Ham’ın hocası Bilic, Kara Kartal’ın gol makinesi ’u yakın takibe aldı.

    Beşiktaş'ın yükselen yıldızı golleri sıralıyor, sıraladıkça da taliplerinin ve takipçilerinin sayısı artıyor. Cenk'i yakından takip eden isimlerden birisinin de siyah-beyazlıların eski hocası Slaven Bilic olduğu iddia edildi. İngiliz TalkSPORT radyosunda yapılan değerlendirmede devre arasında Dimitri Payet'i kaybeden (Marsilya), Simone Zaza'ya yol veren (Valencia) Bilic'in; WBA maçına iki sağ açığı Michail Antonio ve Robert Snodgrass'ı forvet hattında oynatmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

    Ayrıca Jon Calleri (Ligde 9 maç 1 gol) ve Ashley Fletcher (Ligde 13 maç, 0 gol)'ın kesinlikle West Ham'ın oyuncusu olmadığı üzerinde duruldu. Slaven Bilic'in bir süredir Manchester City tarafından yakından izlenen eski takımı Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un çıkışından çok etkilendiğini West Ham yönetimine Türk golcü için izleme raporu verdiği iddia edildi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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