Cenk Tosun yakın takipte!
Gol yollarında sıkıntı çeken West Ham’ın hocası Bilic, Kara Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun’u yakın takibe aldı.
Ayrıca Jon Calleri (Ligde 9 maç 1 gol) ve Ashley Fletcher (Ligde 13 maç, 0 gol)'ın kesinlikle West Ham'ın oyuncusu olmadığı üzerinde duruldu. Slaven Bilic'in bir süredir Manchester City tarafından yakından izlenen eski takımı Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un çıkışından çok etkilendiğini West Ham yönetimine Türk golcü için izleme raporu verdiği iddia edildi.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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