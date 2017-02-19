Beşiktaş - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım

Beşiktaş'ta tüm gözler Akhisar Bld maçına çevrildi. Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Akhisar'ı mağlup ederek; en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Geçen hafta Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar; turuncu-lacivertlilerin dün de G.Antep'le berabere kalmasıyla birlikte koltuğunu sağlamlaştırdı. Beşiktaş, Akhisar'ı mağlup etmesi durumunda Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4'e çıkartarak büyük avantaj yakalayacak. Siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da alacağı bir galibiyet Beşiktaş'a, hem Hapoel rövanşı hem de G.Saray derbisi öncesinde moral olacak.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA!

Beşiktaş'ta Akhisar Bld maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Tosic, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.

10'UNCU RANDEVU

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 19 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Beşiktaş, birini Ege temsilcisi kazandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 9, Akhisar 4 gol attı. Geçen sezon siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Başakşehir'de yapılan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.







STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas