Beşiktaş - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Siyah-beyazlılar saat 19.00’da başlayan mücadelede Akhisar’ı ağırlıyor. Kara Kartallar’ın Vodafone Arena’da oynanan maçtaki tek hedefi galibiyet. Lider Beşiktaş; yakın takipçisi olan Başakşehir’in dün 2 puan kaybetmesi ile, bu akşam galip gelmesi durumunda puan farkını 4’e çıkartacak.
Beşiktaş'ta tüm gözler Akhisar Bld maçına çevrildi. Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Akhisar'ı mağlup ederek; en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Geçen hafta Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar; turuncu-lacivertlilerin dün de G.Antep'le berabere kalmasıyla birlikte koltuğunu sağlamlaştırdı. Beşiktaş, Akhisar'ı mağlup etmesi durumunda Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4'e çıkartarak büyük avantaj yakalayacak. Siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da alacağı bir galibiyet Beşiktaş'a, hem Hapoel rövanşı hem de G.Saray derbisi öncesinde moral olacak.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA!
Beşiktaş'ta Akhisar Bld maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Tosic, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.
10'UNCU RANDEVU
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 19 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Beşiktaş, birini Ege temsilcisi kazandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 9, Akhisar 4 gol attı. Geçen sezon siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Başakşehir'de yapılan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Barış Şimşek
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:45
- F.Bahçeli futbolculara tepki
Toplam 3
Yorum
Murat Nihayet rakiplerin kollanması değil, esas meselenin kendi takiminin doğru düzgün top oynamadigini farkettiler ve protesto ediyorlar..
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 34
Yorum
mehmetaliyıldız sen niye dalga geçiyon ki bu kadar sizin başkan demedi mi biz trabzonu 10 kişiyle de yeneriz diye keşke 10 kişi kalıp yenseydiniz trabzonu. quarisma kaç defa kırmızı görmeliydi şimdiye kadar kaç defa gördü. yenseydiniz ya karabükü. aziz bi konuştu hakemlerin kimyasını bozdu
- Ne 'çek'tin be!
Toplam 21
Yorum
metinn hadi canim szide boos boos baslikalri geciniz 1-0 öndeyken o 2 nci golumuzu verseydi rize nereden beraberligi sagliyacakti el insaf yuuuh
Beşiktaş - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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