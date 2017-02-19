 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Beşiktaş - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım

    Siyah-beyazlılar saat 19.00’da başlayan mücadelede Akhisar’ı ağırlıyor. Kara Kartallar’ın Vodafone Arena’da oynanan maçtaki tek hedefi galibiyet. Lider ; yakın takipçisi olan Başakşehir’in dün 2 puan kaybetmesi ile, bu akşam galip gelmesi durumunda puan farkını 4’e çıkartacak.

    'ta tüm gözler Akhisar Bld maçına çevrildi. Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Akhisar'ı mağlup ederek; en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Geçen hafta Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar; turuncu-lacivertlilerin dün de G.Antep'le berabere kalmasıyla birlikte koltuğunu sağlamlaştırdı. Beşiktaş, Akhisar'ı mağlup etmesi durumunda Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4'e çıkartarak büyük avantaj yakalayacak. Siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da alacağı bir galibiyet Beşiktaş'a, hem Hapoel rövanşı hem de G.Saray derbisi öncesinde moral olacak.

    ÜÇ OYUNCU SINIRDA!
    Beşiktaş'ta Akhisar Bld maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Tosic, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.

    10'UNCU RANDEVU
    Beşiktaş ile , 'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 19 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Beşiktaş, birini Ege temsilcisi kazandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 9, Akhisar 4 gol attı. Geçen sezon siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Başakşehir'de yapılan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.



    STAT: Vodafone Arena
    HAKEM: Barış Şimşek

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi
    TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:45
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