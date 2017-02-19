''Babam olsa TV'de olurdu!''

Kanadalı yıldızın oğlu Noah, Hapoel dönüş yolculuğunun espri konusu oldu.

Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmayan Noah, karşılaşma geç saatte olduğu için uyuyana kadar annesine sürekli "Babam nerede" diye sormuş. Sabah oğlunun telefonuyla uyanan Atiba'nın arkadaşlarına bu olaylı şöyle anlattığı öğrenildi: "Beni TV'de görmeyince maç olduğuna inanmamış! 'Maç olsa babam TV'de olurdu, ama yok beni kandırıyorsun' diyerek annesine çile çektirmiş."