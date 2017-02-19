4 puanlık maç!
Siyah-beyazlılar bu akşam 19.00’da Akhisar’ı ağırlıyor. Kara Kartallar’ın Vodafone Arena’da oynanacak maçtaki tek hedefi galibiyet. Lider Beşiktaş; yakın takipçisi olan Başakşehir’in dün 2 puan kaybetmesi ile, bu akşam galip gelmesi durumunda puan farkını 4’e çıkartacak.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA!
Beşiktaş'ta Akhisar Bld maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki G.Saray derbisinde cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Tosic, bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecek.
10'UNCU RANDEVU
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 19 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Beşiktaş, birini Ege temsilcisi kazandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 9, Akhisar 4 gol attı. Geçen sezon siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Başakşehir'de yapılan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
4 puanlık maç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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