 ''Tam bir hayal kırıklığı!'' – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''Tam bir hayal kırıklığı!''

    ''Tam bir hayal kırıklığı!''

    Gazeteler, “İsrail şampiyonu evinde teslim oldu” başlığını kullanırken, “Saygı duyulacak performansa rağmen hayal kırıklığı oldu” diye yazdı.

    İsrail basını, 'nın, 'a 3-1 yenildiği son 32 turu ilk maçından hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı. Haaretz gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını atarken, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."

    "Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv gazetesi de "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı. Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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