''Tam bir hayal kırıklığı!''
Gazeteler, “İsrail şampiyonu evinde teslim oldu” başlığını kullanırken, “Saygı duyulacak performansa rağmen hayal kırıklığı oldu” diye yazdı.
İsrail basını, Hapoel Beer Sheva'nın, Beşiktaş'a 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçından hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı. Haaretz gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını atarken, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."
"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv gazetesi de "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı. Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.
"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv gazetesi de "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı. Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
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Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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