 Quaresma’ya tatlı sert – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Quaresma’ya tatlı sert" /> Quaresma’ya tatlı sert" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’ya tatlı sert

    Quaresma’ya tatlı sert
    Hapoel deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet bile Şenol Güneş'e yeterli gelmedi... Tecrübeli teknik adam maç sonunda galibiyet için oyuncularına teşekkür ederken Babel ve Quaresma'yı uyarmadan edemedi. özellikle Portekizli yıldıza, "Babel geldiğinde içeri girseydin golünü atardın, çok fazla çizgide kalıyorsun" uyarısını yaptı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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