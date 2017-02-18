Quaresma’ya tatlı sert
Hapoel deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet bile Şenol Güneş'e yeterli gelmedi... Tecrübeli teknik adam maç sonunda galibiyet için oyuncularına teşekkür ederken Babel ve Quaresma'yı uyarmadan edemedi. Şenol Güneş özellikle Portekizli yıldıza, "Babel geldiğinde içeri girseydin golünü atardın, çok fazla çizgide kalıyorsun" uyarısını yaptı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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