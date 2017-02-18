Kartal yükselişte
Hapoel Beer-Sheva’yı mağlup eden Kartal, UEFA’nın yeniden güncellediği listede 13 bin 580 puanla 21. sıraya yerleşti.
Kara Kartal, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da yükselişini sürdürüyor. UEFA'nın internet sitesinde güncellenen bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, 13 bin 580 puanla 21'inciliğe yerleşti. Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Olympiakos ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı. Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konya (77) ve Başakşehir (83) oldu. İlk 3 sırası değişmeyen listede, İspanya'dan Real Madrid birinci, Fransa'dan PSG ikinci, İspanya'dan Barcelona üçüncü.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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