 Kartal yükselişte – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartal yükselişte

    Kartal yükselişte

    Hapoel Beer-Sheva’yı mağlup eden Kartal, ’nın yeniden güncellediği listede 13 bin 580 puanla 21. sıraya yerleşti.

    Kara Kartal, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da yükselişini sürdürüyor. 'nın internet sitesinde güncellenen bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, 13 bin 580 puanla 21'inciliğe yerleşti. Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Olympiakos ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı. Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konya (77) ve Başakşehir (83) oldu. İlk 3 sırası değişmeyen listede, İspanya'dan Real Madrid birinci, Fransa'dan PSG ikinci, İspanya'dan Barcelona üçüncü.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal yükselişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.