 İbrahimovic'i ezdi geçti! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    İbrahimovic'i ezdi geçti!

    İbrahimovic'i ezdi geçti!

    Bu sezon 17 gol atarak, 7 golde kalan Gomez’i katlayan , Avrupa Ligi’nde haftanın en iyi oyuncusu oldu. Ayrıca golü de haftanın en iyisi seçildi.

    'ın durdurulamayan golcüsü , performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Geçen sezon Mario Gomez varken 11'de fazla şans bulamayan ve "Yerini doldurur mu?" tartışmaları başlayan Cenk, bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda rakip filelere tam 17 gol bırakarak, Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez'i ikiye katladı. Bu sezon Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve Avrupa Ligi'nde de 1 gol atan Cenk, Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 7 gol kaydedebilen Gomez'e fark attı. Milli forvet, bununla da sınırlı kalmadı. 25 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" seçilmeyi de başardı. Hapoel Beer-Sheva'lı Soares'in topu kendi kalesine atmasına yol açan Tosun, ikinci yarının 60. dakikasında şık bir vuruşla ağları sarsarak galibiyette başrolü oynadı.

    CENK % 71, İBRAHİMOVİC % 18
    'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların 'nde konuk olduğu İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yendiği karşılaşmada üstün performansıyla beğeni toplayan Cenk Tosun, "haftanın en iyi oyuncusu" seçildi. Siyah-beyazlı futbolcunun rakipleri, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, Roma'nın golcüsü Dzeko, Olympique Lyon'un oyuncusu Lacazette'ydi. Cenk oyların % 71'ini alırken, İbrahimovic % 18, Dzeko % 8, Lacazette ise % 3 oy alabildi. Bu arada Cenk Tosun'un Hapoel'e attığı gol de 'Haftanın golü' seçildi.

    17 GOL
    Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maçta süre alan Cenk Tosun 17 gole imza atarken; bu sezon ise şubat ayından bu rakamı (17) yakalamayı başardı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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