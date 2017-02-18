Galibiyet sözü verdiler
Beşiktaşlı futbolcuların, devre arasında Şenol Güneş'e galibiyet sözü verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, "Genç takım değiller. Tempoyu artırdıkça düşecekler ama üstlerine kontrollü gidin" direktifine siyah-beyazlıların, "Hocam rahat olun, bu takımı yeneriz" yanıtını verdikleri öğrenildi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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