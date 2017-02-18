 Galibiyet sözü verdiler – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Galibiyet sözü verdiler

    Galibiyet sözü verdiler
    Beşiktaşlı futbolcuların, devre arasında 'e galibiyet sözü verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, "Genç takım değiller. Tempoyu artırdıkça düşecekler ama üstlerine kontrollü gidin" direktifine siyah-beyazlıların, "Hocam rahat olun, bu takımı yeneriz" yanıtını verdikleri öğrenildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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