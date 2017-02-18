Bu Kartal finale uçar!
Beşiktaş’ın, Stockholm’de final oynayacağı inancı artık çok daha güçlü.
Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenmesi tüm camianın iddiasını artırdı. Taraftarlar, Beşiktaş'ın Stockholm'de final oynayacağına inancı katlanırken, yöneticiler de "Bu futbolla, bu hırsla final oynamak kesinlikle hayal değil. Beşiktaş çok büyük başarılar kazanarak Türkiye'nin gururu olacaktır" görüşünde birleşti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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