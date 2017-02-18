 Bu Kartal finale uçar! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bu Kartal finale uçar!

    Bu Kartal finale uçar!

    ’ın, Stockholm’de final oynayacağı inancı artık çok daha güçlü.

    Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenmesi tüm camianın iddiasını artırdı. Taraftarlar, Beşiktaş'ın Stockholm'de final oynayacağına inancı katlanırken, yöneticiler de "Bu futbolla, bu hırsla final oynamak kesinlikle hayal değil. çok büyük başarılar kazanarak Türkiye'nin gururu olacaktır" görüşünde birleşti.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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