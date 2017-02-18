Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık...

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

H. Beer-Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz Matej Mitrovic'in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi.

Matej Mitrovic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı.