 Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık... – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık...

    Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık...

    Beşiktaş, 'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

    Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

    H. Beer-Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz 'in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi.

    Matej Mitrovic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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