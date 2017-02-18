Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık...
Beşiktaş, Matej Mitrovic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
H. Beer-Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz Matej Mitrovic'in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi.
Matej Mitrovic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:58
- Bu Kartal finale uçar!
Toplam 12
Yorum
uchache Önce bi Rizespor'u yensinde gs. : ) Kaldı ki bu hafta iki takım da kazanırsa ve haftaya gs alırsa puan farkı ikiye düşecek sadece. : )
- Bruma depremi!
Toplam 43
Yorum
aslan Hoca sonuna kadar arkandayız kim adam gibi oynamıyorsa savaşmıyorsa gözünün yaşına bakma yoksa sen ve biz gözyaşlarına boguluruz
- Ç.Rizespor - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
yuru Rize 1-3 Galatasaray demek istedin galiba.
Beşiktaş'ta Mitrovic şoku! Yırtık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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