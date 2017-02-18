Atiba’nın oğlu geliyor
İsrail'deki maçın kapanış golünü atan Atiba, sanal alemde fenomen olan oğlu Noah'la ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Oğlunun bir gün Beşiktaş formasını giymesini çok istediğini belirten Kanadalı yıldızın, Noah'ı Akhisar maçına getireceği ve tribünlere üçlü çektireceği iddia edildi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
Atiba’nın oğlu geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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