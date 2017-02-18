 Atiba’nın oğlu geliyor – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Atiba’nın oğlu geliyor" /> Atiba’nın oğlu geliyor" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’nın oğlu geliyor

    Atiba’nın oğlu geliyor
    İsrail'deki maçın kapanış golünü atan Atiba, sanal alemde fenomen olan oğlu Noah'la ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Oğlunun bir gün formasını giymesini çok istediğini belirten Kanadalı yıldızın, Noah'ı Akhisar maçına getireceği ve tribünlere üçlü çektireceği iddia edildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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