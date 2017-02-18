 Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Advocaat’a gönderme yaptı" /> Advocaat’a gönderme yaptı" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Albayrak, ’a gönderme yaptı

    Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
    Beşiktaşlı yönetici , bir diğer yönetici Ahmet Ürkmezgil'in BJK TV aracılığıyla yönelttiği "Türkiye Ligi mi, UEFA Avrupa Ligi mi?" sorusuna; "Ben ikisini de tercih ederim. Başkaları gibi bir tanesi tercih etmem" yanıtını vererek 'a göndermede bulundu.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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