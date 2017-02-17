Yüksekten uçtular
Beşiktaş deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva’yı 3-1 mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar açtı. Kartal’ın gollerini Soares (kk), Cenk Tosun ve Atiba attı. Rakibin golü Barda’dan geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 mağlup ederek tur kapasını sonuna kadar açtı. Siyah-beyazlılar, 42. dakikada Quaresma'nın ortası ve William Soares'in kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti. Golden yalnızca iki dakika sonra İsrail ekibinin kaptanı Barda, Hapoel Beer Sheva adına beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla kapardı.
İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli ve arzulu başladı. 47'de Marcelo'nun kafa vuruşu direkten dönerken, Kara Kartal 60. dakikada Cenk Tosun ile İsrail'de uçuşa geçti. 80'inci dakikada şutu direkten dönen Talisca, 90+3'de sol kanattan getirdiği topu Atiba'ya çıkardı. Kanadalı yıldız topu filelere göndererek skoru 3-1'e taşıdı ve 23 Şubat'ta İstanbul'daki oynanacak rövanş maçın öncesinde takımına çok büyük bir avantaj getirdi.
2-0 YENİLSE DE TURLUYOR!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turu neredeyse atladı gibi.. İsrail'den 3-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar rövanşta 2-0 yenilse bile bir üst tura çıkacak. Beşiktaş'a her türlü beraberlik ve her türlü tek farklı mağlubiyet bile turu getirecek. Beşiktaş 3-1 kaybederse maç uzayacak, 3 farklı mağlup olursa İsrail ekibi tur atlayacak.
AVRUPA'DA 2. GALİBİYET
AVrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa arenasında bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Napoli'yi yenebilen siyah-beyazlılar, grubu 4 beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlamıştı. Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon iki galibiyetini de deplasmanda kazandı.
İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli ve arzulu başladı. 47'de Marcelo'nun kafa vuruşu direkten dönerken, Kara Kartal 60. dakikada Cenk Tosun ile İsrail'de uçuşa geçti. 80'inci dakikada şutu direkten dönen Talisca, 90+3'de sol kanattan getirdiği topu Atiba'ya çıkardı. Kanadalı yıldız topu filelere göndererek skoru 3-1'e taşıdı ve 23 Şubat'ta İstanbul'daki oynanacak rövanş maçın öncesinde takımına çok büyük bir avantaj getirdi.
2-0 YENİLSE DE TURLUYOR!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde turu neredeyse atladı gibi.. İsrail'den 3-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar rövanşta 2-0 yenilse bile bir üst tura çıkacak. Beşiktaş'a her türlü beraberlik ve her türlü tek farklı mağlubiyet bile turu getirecek. Beşiktaş 3-1 kaybederse maç uzayacak, 3 farklı mağlup olursa İsrail ekibi tur atlayacak.
AVRUPA'DA 2. GALİBİYET
AVrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa arenasında bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Napoli'yi yenebilen siyah-beyazlılar, grubu 4 beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlamıştı. Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon iki galibiyetini de deplasmanda kazandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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