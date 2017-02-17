 Umutları kalmadı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Umutları kalmadı

    Umutları kalmadı
    'nın genç hocası 'ın umudu kalmadı. Taraftarları önünde kaybetmenin kendileri için sıkıntı olduğunu belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İstanbul'da oluşacak atmosferi tahmin edebiliyoruz. Artık işimiz çok zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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