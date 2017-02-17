Umutları kalmadı
Hapoel Beer Sheva'nın genç hocası Barak Bakhar'ın umudu kalmadı. Taraftarları önünde kaybetmenin kendileri için sıkıntı olduğunu belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İstanbul'da oluşacak atmosferi tahmin edebiliyoruz. Artık işimiz çok zor ama elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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