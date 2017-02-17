 Tosic'ten büyük hata – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Tosic'ten büyük hata

    Tosic'ten büyük hata

    Adriano'nun kart cezası nedeniyle sol bekte görev alan , Hapoel'in beraberlik golündeki hatasıyla eleştirildi ancak Sırp savunmacı Cenk Tosun'a yaptığı ikinci golün asistiyle kendini affettirdi.

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Ber Sheeva ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 42 ve 44. dakikalardaki karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Siyah-beyazlı temsilcimiz 42. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği bozarken, Hapoel 44'te Elyvany Barda ile beraberliği getirdi.

    Adriano'nun kart cezası nedeniyle forma giymediği maçta sol bekte görev aldı. Gelişen Hapoel kontraatağında sol bekte kademeye giren Tosic'in sektirdiği top Hapoelli oyuncunun önünde kaldı. Elyany Barda boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı.

    KENDİNİ AFFETTİRDİ
    Dusko Tosic, Beşiktaş'ın 60. dakikada Cenk Tosun'un attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu. Sol kanattan topu taşıyan Tosic ceza sahasına güzel bir orta çıkardı. Tosic'ten gelen ortayı göğsüyle kontrol eden Cenk Tosun bekletmeden vuruşunu yaptı ve siyah-beyazlıları yeniden öne geçiren golü attı.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
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