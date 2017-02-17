Tahkim acımadı
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş kulübü ve defans oyuncusu Tosic’e verilen cezaları onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic'e verilen cezaları onadı. Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.
Kurul, karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e farklı gerekçelerle verilen toplam 4 maç men ve 71 bin lira para cezasında da değişikliğe gitmedi. Ayrıca, Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'a derbinin hakemlerine yönelik, soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle uygulanan 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ile 150 bin lira para cezasında da değişikliğe gidilmedi.
PFDK YİNE CEZA VERDİ
Beşiktaş, Karabükspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle para cezası aldı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın, 10 Şubat 2017 tarihinde oynanan Karabükspor-Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kurul, karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e farklı gerekçelerle verilen toplam 4 maç men ve 71 bin lira para cezasında da değişikliğe gitmedi. Ayrıca, Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak'a derbinin hakemlerine yönelik, soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle uygulanan 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ile 150 bin lira para cezasında da değişikliğe gidilmedi.
PFDK YİNE CEZA VERDİ
Beşiktaş, Karabükspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle para cezası aldı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın, 10 Şubat 2017 tarihinde oynanan Karabükspor-Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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