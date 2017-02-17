Savaştık kazandık
“Başlangıç düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Yediğimiz golün dışında da rakibe tehlikeli sayılacak pozisyon vermedik ve sahadaki herkes üstüne düşeni yaptı”
Beşiktaş, İsrail deplasmanından zaferle ayrılırken, teknik direktör Şenol Güneş öğrencilerine övgüler yağdırdı. 90 dakika boyunca karşılaşmanın hakimi olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Başlangıç düdüğünden itibaren kontrolü elimizde tuttuk. Futbolcularımız bir an olsun oyun disiplininden kopmadı. Bir anlık hata nedeniyle kalemizde yediğimiz golün dışında tehlikeli sayılacak pozisyon vermedik. Sonuç olarak da buradan istediğimiz sonuçla ayrıldık" dedi.
HEM ÖVDÜ HEM UYARDI
Futbolcuların sahada görevlerini başarıyla yerine getirdiğini de vurgulayan Güneş, "Herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak önemliydi. İstanbul'da da turu geçecek skoru alıp, adım adım hedefimize ulaşacağız. Ancak yarından (bugün) itibaren bu maçı unutmalıyız. Ara vermeden Akhisar ile oynayacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız" açıklamasını yaptı.
HEM ÖVDÜ HEM UYARDI
Futbolcuların sahada görevlerini başarıyla yerine getirdiğini de vurgulayan Güneş, "Herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak önemliydi. İstanbul'da da turu geçecek skoru alıp, adım adım hedefimize ulaşacağız. Ancak yarından (bugün) itibaren bu maçı unutmalıyız. Ara vermeden Akhisar ile oynayacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız" açıklamasını yaptı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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