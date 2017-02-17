Q7 varsa sorun yok
Kartal'ın Portekizli yıldızı Quaresma dün gece de işbaşındaydı.
William'ın kendi ağlarını havalandırdığı pozisyonda yaptığı müthiş orta ile golün hazırlayıcısı olan Q7, sahanın en iyileri arasındaydı. Beşiktaş'ın hücumlarında etkin rol oynayan tecrübeli futbolcu, yaptığı ortalar ve isabetli pas yüzdesiyle maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Rakip takımın beklerine zor anlar yaşatan 33 yaşındaki futbolcu, İsrail'deki zaferin başmimarları arasında yer aldı.
TÜM KULVARLARDA ZİRVEYE TALİBİZ
Maçın ardından taraftarların tribünlere çağırdığı Quaresma büyük coşku yaşadı. "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diyen Portekizli, "Takım olarak bu maç için iyi çalıştık ve karşılığını aldık. Takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak ihtiyaç olduğu anlarda ortaya çıkmak zorundaydım. Ben çünkü bu takımın bir parçasıyım. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda da zirve için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
TÜM KULVARLARDA ZİRVEYE TALİBİZ
Maçın ardından taraftarların tribünlere çağırdığı Quaresma büyük coşku yaşadı. "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diyen Portekizli, "Takım olarak bu maç için iyi çalıştık ve karşılığını aldık. Takımın tecrübeli oyuncularından biri olarak ihtiyaç olduğu anlarda ortaya çıkmak zorundaydım. Ben çünkü bu takımın bir parçasıyım. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda da zirve için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Q7 varsa sorun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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