Ömer yedek
Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi listesine dahil edilen Ömer Şişmanoğlu yedekler arasında yer aldı. UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy da eksikler nedeniyle 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Ömer yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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