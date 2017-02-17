 Ömer yedek – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Ömer yedek

    Ömer yedek
    mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi listesine dahil edilen Ömer Şişmanoğlu yedekler arasında yer aldı. UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy da eksikler nedeniyle 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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