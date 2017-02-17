 Necip: Her zaman hazırım – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Necip: Her zaman hazırım

    Necip: Her zaman hazırım
    'ın kaptanı , maç sonunda şu açıklamaları yaptı: "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Amacımız İstanbul'da turu atlayıp önümüze bakmak. Mutluyuz. En son maçımı uzun süre önce yapmıştım. Benim işim kendimi hep hazır tutmak. Her zaman hazırım. Hoca görev verdiği sürece devamı gelir. İdmanlarda iyi çalışıyorum."

    OĞUZHAN KULÜBEYE
    Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yaptığı maçta teknik direktör Şenol Güneş, son resmi karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan takımın ilk 11'de görev yapan Oğuzhan ile Talisca'yı dün akşam yedek soyundurdu. Siyahbeyazlı takımda savunmaya dönük orta sahada Oğuzhan'ın yerine Atiba'nın yanında Necip Uysal görev aldı. Siyah-be yazlı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip, 3 karşılaşma sonra bu fırsatı yeniden buldu. Anderson Talisca'nın hücuma dönük görevini ise son 32 turunun ilk maçında Tolgay Arslan yerine getirdi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:37
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