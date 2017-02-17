İsrail basınından Beşiktaş maçı yorumu
İsrail basını, Hapoel Beer-Sheva'nın, Beşiktaş'a 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçından hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı.
Haaretz Gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını kullanırken, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."
"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı.
Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.
"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."
"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı.
Yediot Aharonot gazetesi ise, "İmkansız diye bir şey yok" başlığıyla verdiği haberde, "Evinde 3-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın Türkiye'de Beşiktaş karşısında turu geçme şansı gerçekten zor ama bu sezon İsrail ekibi için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük" cümlesini kullandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Martta karar verecek
Toplam 1
Yorum
fb 1907 Ne olur bırakıp gitme.Senin gitmen bizleri çok üzer.Çok olağan üstüsün.
- İlk 4’te olması ilginç
Toplam 8
Yorum
sokuk Şaşırılacak bi durum yok ligimiz adil olsa şaşırırdık ama burda işler böyle yürüyor ;)
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 18
Yorum
Sence Senin izlediğin maç krosnadar olmasın adamlar ikinci yarı fabriyi goremedi
İsrail basınından Beşiktaş maçı yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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