Cenk’ten resital
Bu sezon Kara Kartal’ı uçuran golcü Cenk Tosun, İsrail’de de sahneye çıktı. Son 10 resmi maçta 9 gol atan 25 yaşındaki yıldız, dün Hapoel Beer Sheva’yı yıkan isim oldu.
Beşiktaş'ta bu sezon kariyerinin zirvesine çıkan Cenk Tosun, Hapoel Beer Sheva karşısında da şov yaptı. İlk golde topa vuran ve rakibinin ters vuruş yapmasıyla siyah-beyazlıların öne geçmesini sağlayan yıldız futbolcu, 60. dakikada skor 1-1'ken şık bir vuruşla ağları havalandırıp skoru 2-1'e getirdi ve tur kapısını araladı. Ligde 20 maçta attığı 15 golle krallık yarışında zirvede olan 25 yaşındaki golcü, bu sezon Avrupa'daki gol sayısını ise 2'ye yükseldi. Beşiktaş formasıyla Avrupa'da toplamda 5 gole ulaşan Cenk; bu istatistikle 4'er golü bulunan Sergen Yalçın, Mert Nobre ve İbrahim Akın'ı geride bıraktı.
27 ŞUTUN 17'Si GOL
Cenk Tosun ayrıca ilginç bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız, bu sezon rakip kalelere gönderdiği 27 isabetli şutta 17 gol atmayı başardı. Kaleyi bulan şutlarının yüzde 63'ü gol olan Cenk, son 10 resmi maçında ise 9 gol atarak ulaşılması güç bir performansa ulaştı. Geçen sezon 43 maçta 17 gol atan Cenk, bu sezon şimdiden bu rakamı yakaladı.
ELEŞTİRENLERE TEŞEKKÜRLER
Hapoel Beer Sheva maçının yıldızı Cenk Tosun, "Maçın hakimi bizdik. Hak ettiğimiz skoru elde ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha etkiliydik. Devre arasında hocamız gerekenleri söyledi. Sonra benim attığım golle takım ayaklandı. Eleştirenlere teşekkür ediyorum ama ben işime bakıyorum. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum" dedi.
27 ŞUTUN 17'Si GOL
Cenk Tosun ayrıca ilginç bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız, bu sezon rakip kalelere gönderdiği 27 isabetli şutta 17 gol atmayı başardı. Kaleyi bulan şutlarının yüzde 63'ü gol olan Cenk, son 10 resmi maçında ise 9 gol atarak ulaşılması güç bir performansa ulaştı. Geçen sezon 43 maçta 17 gol atan Cenk, bu sezon şimdiden bu rakamı yakaladı.
ELEŞTİRENLERE TEŞEKKÜRLER
Hapoel Beer Sheva maçının yıldızı Cenk Tosun, "Maçın hakimi bizdik. Hak ettiğimiz skoru elde ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha etkiliydik. Devre arasında hocamız gerekenleri söyledi. Sonra benim attığım golle takım ayaklandı. Eleştirenlere teşekkür ediyorum ama ben işime bakıyorum. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum" dedi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Cenk’ten resital haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.