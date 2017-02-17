Bu sevda bitmez
Siyah-beyazlılar, Türk bayrakları ve tezahüratları ile Turner Stadı’nda şov yaptı. Hapoel’lilerin koreografisi de ilgi çekti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Hapoel Beer-Sheva karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. İsrail'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'den gelen siyah-beyazlılar da Turner Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurarak, takımlarına destek verdi.
İMKANSIZ YOKTUR!
Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, tarihi bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar da 'Şampiyon Beşiktaş' yazılı pankart açtılar. Ellerinde kırmızı-beyaz Türk bayrakları sallayan siyah-beyazlılar, ayrıca Beşiktaş ve Hapoel Beer- Sheva yazılı atkılarla dostluk gösterisinde bulundular.
GOLLER COŞTURDU
Hapoel Beer-Sheva taraftarlarını tezahüratları ile çoğu kez susturan Kara Kartallar, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'un peş peşe gelen golleriyle büyük sevinç yaşadılar... Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmanın ardından hep birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı... Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolcular karşılıklı birbirlerini alkışlayarak, 3-1'lik galibiyeti birlikte kutladı.
TURNER STADI'NDA KARTAL PENÇESİ
Bu sezon Beşiktaş'ı hiçbir maçta yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, İsrail'de de takımlarına tam destek verdi. Kendilerine ayrılan tribünde renkli görüntüler oluşturan her yaştan Beşiktaşlı, şovları, pankartları ve tezahüratları ile ilgi odağı olmayı başardı. Elleriyle Kartal pençesi işareti yaparak poz veren siyah-beyazlıların sevinci maç sonrası sokaklara kadar taştı.
İMKANSIZ YOKTUR!
Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, tarihi bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar da 'Şampiyon Beşiktaş' yazılı pankart açtılar. Ellerinde kırmızı-beyaz Türk bayrakları sallayan siyah-beyazlılar, ayrıca Beşiktaş ve Hapoel Beer- Sheva yazılı atkılarla dostluk gösterisinde bulundular.
GOLLER COŞTURDU
Hapoel Beer-Sheva taraftarlarını tezahüratları ile çoğu kez susturan Kara Kartallar, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'un peş peşe gelen golleriyle büyük sevinç yaşadılar... Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmanın ardından hep birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı... Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolcular karşılıklı birbirlerini alkışlayarak, 3-1'lik galibiyeti birlikte kutladı.
TURNER STADI'NDA KARTAL PENÇESİ
Bu sezon Beşiktaş'ı hiçbir maçta yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, İsrail'de de takımlarına tam destek verdi. Kendilerine ayrılan tribünde renkli görüntüler oluşturan her yaştan Beşiktaşlı, şovları, pankartları ve tezahüratları ile ilgi odağı olmayı başardı. Elleriyle Kartal pençesi işareti yaparak poz veren siyah-beyazlıların sevinci maç sonrası sokaklara kadar taştı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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