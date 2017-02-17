Beşiktaş ara vermedi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 19 Şubat Pazar günü Akhisar Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in ise takımdan ayrı bireysel programına devam ettiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı takım yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:09
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 12
Yorum
teo Rizeden 3 yeriz o zaman :) Igor'daki şansa bakarmısın adamın ilk maçı yarım kadro :D
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 20
Yorum
XBey Yeminle kurdeşen döke döke bitap düştük. Bende yılmaz vural diyorum. Emenikeyi istemiyoruz. Şener de çarptırmadan orta yapsın dişimi kırcam
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 7
Yorum
ttt EE şimdi ? Sabri mi geçecek forvete.. Bir ton küfür yemeye hazır ol yönetim
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