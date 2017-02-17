 Beşiktaş ara vermedi – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Beşiktaş ara vermedi" /> Beşiktaş ara vermedi" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    ara vermedi

    Beşiktaş ara vermedi

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 19 Şubat Pazar günü Akhisar Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in ise takımdan ayrı bireysel programına devam ettiği ifade edildi.

    Siyah-beyazlı takım yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:09
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