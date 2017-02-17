 Babel ile Mitrovic ilk kez – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Babel ile Mitrovic ilk kez

    Babel ile Mitrovic ilk kez
    Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan ile , siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı. Babel orta sahanın solunda, Mitrovic de savunmanın göbeğinde oynadı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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