Adaylar arasında Cenk Tosun da var!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" adayları arasında Beşiktaşlı milli oyuncu Cenk Tosun da yer aldı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağdan ortasına yaptığı vuruşla Hapoel Beer-Shevalı Soares'in topu kendi kalesine atmasına yol açan 25 yaşındaki golcü, ikinci yarının 60. dakikasında şık bir vuruşla ağları sarsarak galibiyette başrolü oynadı.
Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Cenk Tosun'un rakipleri, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Olympique Lyon'un Fransız oyuncusu Alexandre Lacazette oldu. Bu haftaki maçlarda Ibrahimovic ve Dzeko "hat-trick" yaparken, Lacazette ise 2 gole imza attı.
Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:33
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 63
Yorum
FBB Sanki rotasyon yapacak kaliteli oyuncular var da kenarda bekliyor. Yönetiminden hocasına oyuncusuna herkes değişmeden bu takım düzelmez..
- Takım ruhu
Toplam 6
Yorum
soruya bak real le kıyaslıyorlar.... haha haha güleyim :)))
- Bu iş bitmedi
Toplam 26
Yorum
yapmaa saçmalamayın şubatta rusyada yürümek zor , almanlar boşa kaybetmedi savaşı dua edelim ilk macın orda oynandıgına :) rövanşda iş değişir
Adaylar arasında Cenk Tosun da var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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