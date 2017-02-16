Tosic'ten büyük hata

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Ber Sheva ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 42 ve 44. dakikalardaki karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı temsilcimiz 42. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği bozarken, Hpoel 44'te Elyvany Barda ile beraberliği getirdi.

Adriano'nun kart cezası nedeniyle forma giymediği maçta Dusko Tosic sol bekte görev aldı. Gelişen Hapoel kontraatağında sol bekte kademeye giren Tosic'in sektirdiği top Hapoelli oyuncunun önünde kaldı. Elyany Barda boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı.

Bu golde Dusko Tosic'in hatası olduğunu düşünen siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Sırp savunmacıya eleştirilerde bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Bu Tosic ile sözleşme uzattılar. Federasyon 35 maç ceza vermedi diye ağladılar olan bize oldu keşke verselerdi.

-Oğuzhan'ın yeri Atiba'nın, Tosic'in yeri Marcelo'nun yanı"

-Tosic seninle o sözleşme uzatılmayacaktı garantiledin kendini özüne döndün.

-Yeter artık Tosic ya. Tahammül edemiyorum.

-Tosic bir takım ne kadar baltalanabilir dersini veriyor haftalardır ama hala takımda. Diyecek söz yok artık.

-Gol yediksek yedik. Tosic'in hatasıysa hatası. Bir kerede canın sağolsun deyin. Tosic candır o kadar nazı geçsin artık.

-Tosic sol bek oynadığı her maç dünyanın en çekilmez oyuncusu haline geliyor.

-Sol bek olarak kademeye girdi top sekti, seken topa da Tosic mi koşsaydı? Sallayacak adam arıyorsunuz siz de.

-Golde Mitrovic'in de hatası büyük. Tosic kademeye giremedi diye hatalıysa Mitrovic önünden geçen topu izledi diye bin kere hatalı.

- Bütün takım elele verip gol yedik. Ama başrol Tosic ve Mitrovic'te.