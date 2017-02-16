 Sadece Prag’a mağlup oldu – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Sadece Prag’a mağlup oldu

    Sadece Prag’a mağlup oldu

    BEŞİKTAŞ'ı konuk edecek Hapoel Beer-Sheva, sahasındaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.

    İsrail ekibi, bu sezon evinde oynadığı İsrail Ligi ve Avrupa kupası karşılaşmalarında sadece bir kez yenildi. İsrail Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sahasında şu ana dek 17 karşılaşma oynayan Hapoel Beer-Sheva, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, sadece bir maçta mağlup oldu. Hapoel Beer- Sheva evindeki tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup mücadelesinde Sparta Prag'a 1-0 yenilerek aldı. İsrail temsilcisi, kendi liginde ise 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.


    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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