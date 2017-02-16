Sadece Prag’a mağlup oldu
BEŞİKTAŞ'ı konuk edecek Hapoel Beer-Sheva, sahasındaki etkili performansıyla dikkat çekiyor.
İsrail ekibi, bu sezon evinde oynadığı İsrail Ligi ve Avrupa kupası karşılaşmalarında sadece bir kez yenildi. İsrail Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sahasında şu ana dek 17 karşılaşma oynayan Hapoel Beer-Sheva, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik alıp, sadece bir maçta mağlup oldu. Hapoel Beer- Sheva evindeki tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup mücadelesinde Sparta Prag'a 1-0 yenilerek aldı. İsrail temsilcisi, kendi liginde ise 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Sadece Prag’a mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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