Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bulunan her iki anıtı ziyaret etti. Ahmet Nur Çebi ve Kemal Ökem, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan 298 Türk askeri için dikilen Şehitler Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Meydanın ve anıtların bakımını yapan Ishak Şalit ile eşi Yahudit Şalit de hazır bulundu.

Törende kısa bir konuşma yapan Çebi, yaptıkları ziyaretle Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere saygılarını bir kez daha sunduklarını belirterek, "Her şeyden önce Anadolu'dan uzak, Osmanlı'ya ait topraklardayız. Zamanında burada çok kan döküldü. Atatürk heykelinin önündeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve ilk cumhurbaşkanıdır. Osmanlı'dan bu tarafa gelen, Cumhuriyetimizi içeren bir alan içinde görüyoruz. Gurur duyuyoruz. Bu anıtın bakımını yapan hanımefendi de burada. Beşiktaşlı olduğunu söyledi." diye konuştu.

İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Kemal Ökem ise anıtın bakımını yapan ailenin bu işi gönüllü gerçekleştirdiğini vurgulayarak kendilerine teşekkür etti.

Tören sonunda Ahmet Nur Çebi, Ishak ve Yahudit Şalit çiftine isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.





Bu arada siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşma Kudüs'ü gezme fırsatı buldu. Yöneticiler Mescid-i Aksa'yı da gezerek burada namaz kıldı.