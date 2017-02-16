Haydi Kartalım vur pençeni

Beşiktaş, İsrail’de Hapoel Beer-Sheva’ya konuk oluyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi ile karşılaşacak. Maç TSİ 23.05’te başlayacak. Beşiktaş’ta kart cezalıları Beck, Aboubakar ve Adriano yok; Ersan, Rhodolfo, Veli ve Aras da götürülmedi.

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.



KARTAL, İSRAİLLİ RAKİPLERE YENİLMEDİ

Kartal, 4 sezon sonra İsra-il'de bir karşılaşmaya çıkıyor. Daha önce 2 kez İsrail ekipleri ile eşleşen siyah-beyazlı takım 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hapoel Haifa ile 2010-2011'de de UEFA Avrupa Ligi gruplarında Maccabi Tel Aviv ile oynadı.



Beşiktaş, Hapoel Haifa ile iki karşılaşmada berabere kalırken, Maccabi Tel Aviv'i 5-1 ve 3-2'lik sonuçlarla geçti ve İsrail takımlarına karşı mağlubiyet görmedi. Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan başlayan ve Hapoel Haifa ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda aldığı 0-0'lık beraberlikle elenip o sezon Avrupa'ya erken veda etmişti.



YENi BiR ÇIKIŞ ARIYOR

Kartal, rakibi karşısında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek elenen ve Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında da Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu akşam iyi bir sonuç alarak son maçlardaki düşüşü sonlandırmayı hedefleyecek.



Siyah-beyazlılarda Hapoel maçı öncesi cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezaları nedeniyle Aboubakar ve Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Adriano da bugün takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, sarı kart sınırında bulunuyor. Tolgay, bugünkü karşılaşmada kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.



ÖMER DE LiSTEDE

Beşiktaş'ta devre arasında transfer edilen Mitrovic ve Babel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Ömer Şişmanoğlu da Avrupa Ligi için listeye dahil edildi. Siyah-beyazlı takımda Ersan Gülüm, Rhodolfo, Veli ve Aras ise listede yer almadı. Bu arada Avrupa arenasında forma giyebilecek olan Dusko Tosic'in, cezalı olan Adriano'nun yokluğunda sol bekte görev yapması bekleniyor.