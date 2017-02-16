 Babel ve Q7 uyarısı geldi – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Babel ve Q7 uyarısı geldi

    Babel ve Q7 uyarısı geldi

    Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva kulübünün sitesinden Beşiktaş maçı öncesi uyarı yapıldı.

    Açıklamada, "Babel ile Quaresma ve diğer birinci sınıf futbolcularla zorlu bir mücadele olacak. Beşiktaş maçı için siz taraftarlarımızın bize olan desteğiyle en iyi sonucu almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" denildi. Bu arada Beşiktaş, Hapoel karşısında tamamen dolu tribünler önünde oynayacak. Biletlerin tamamı satılırken, İsrail'de yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar da Kartal'ı yalnız bırakmayacak.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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