Babel ve Q7 uyarısı geldi
Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva kulübünün sitesinden Beşiktaş maçı öncesi uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Babel ile Quaresma ve diğer birinci sınıf futbolcularla zorlu bir mücadele olacak. Beşiktaş maçı için siz taraftarlarımızın bize olan desteğiyle en iyi sonucu almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" denildi. Bu arada Beşiktaş, Hapoel karşısında tamamen dolu tribünler önünde oynayacak. Biletlerin tamamı satılırken, İsrail'de yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar da Kartal'ı yalnız bırakmayacak.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Babel ve Q7 uyarısı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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