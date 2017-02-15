Töre’ye yer kalmadı!
Beşiktaş bir yandan şampiyonluk yarışını düşünürken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.
Hali hazırda West Ham'ın oyuncusu olan ve ameliyat olduğu için gelecek sezonun başlamasıyla beraber yeniden Beşiktaş forması giyecek olan Gökhan Töre'ye teknik heyetten veto geldi. Şenol Güneş, West Ham'a gitmeden önce, "Gitme, seninle yapacak daha çok işimiz var" dediği Töre'yi ikna edememişti.
Töre daha sonra da İngiltere'de, "Çalıştığı en iyi teknik adam Bilic" diyerek Güneş'e dönmek istemediği mesajını göndermişti. Gelinen noktada teknik heyetin gelecek sezon yapılanmasında Töre'ye yerinin olmadığını, ancak kulübede oturabileceğini, uygun fiyat bulunursa satılmasını tavsiye ettiği ifade edildi.
Töre daha sonra da İngiltere'de, "Çalıştığı en iyi teknik adam Bilic" diyerek Güneş'e dönmek istemediği mesajını göndermişti. Gelinen noktada teknik heyetin gelecek sezon yapılanmasında Töre'ye yerinin olmadığını, ancak kulübede oturabileceğini, uygun fiyat bulunursa satılmasını tavsiye ettiği ifade edildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Töre’ye yer kalmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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