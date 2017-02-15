 Kerim oynuyor takımı yeniliyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kerim oynuyor takımı yeniliyor

    Kerim oynuyor takımı yeniliyor

    , ?'da sıkıntılı...

    İlk maçında 8 dakika oynayan Kerim, Norwich ve Reading karşılaşmalarında 90 dakika oynadı, o iki maçı da kaybetti. Kerim'in oynamadığı Fulham maçını 1-0 kazanan Birmingham, genç yıldızın 27 dakika sahada kaldığı Wednesday sınavını da kaybetti. Birmingham, Kerim'in oynadığı toplam 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet aldı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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