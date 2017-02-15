Kerim oynuyor takımı yeniliyor
Kerim Frei, ?Birmingham'da sıkıntılı...
İlk maçında 8 dakika oynayan Kerim, Norwich ve Reading karşılaşmalarında 90 dakika oynadı, Birmingham o iki maçı da kaybetti. Kerim'in oynamadığı Fulham maçını 1-0 kazanan Birmingham, genç yıldızın 27 dakika sahada kaldığı Wednesday sınavını da kaybetti. Birmingham, Kerim'in oynadığı toplam 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet aldı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Kerim oynuyor takımı yeniliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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