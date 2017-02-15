 Kara Kartal’a İngiliz hakem – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kara Kartal’a İngiliz hakem

    Kara Kartal’a İngiliz hakem
    'ın İsrail ekibi ile yarın deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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