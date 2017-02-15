Kara Kartal’a İngiliz hakem
Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile yarın deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Kara Kartal’a İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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