 Hapoel evinde acımıyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hapoel evinde acımıyor

    Hapoel evinde acımıyor

    ’ın yarın deplasmanda karşılaşacağı , bu sezon ligde evinde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

    , 2. tur maçında yarın TSİ 23.05'te ile deplasmanda karşılaşacak. İsrail temsilcisi, ligde geride kalan 22 haftanın ardından 49 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Maccabi Tel Aviv'in 5 puan önünde bulunuyor. Hapoel Beer Sheva, 22 maçta 48 kez rakip ağları havalandırırken; kalesinde ise 12 gol gördü. Beer Sheva'nın sahasında oynadığı maçlardaki performansı da dikkat çekiyor. Ligde 11 karşılaşmayı evinde oynayan İsrail ekibi, 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. 11 maçta 31 gol atan Hapoel, sadece 5 gol yedi.

    İsrail ekibi bu sezon Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi Play-Off, UEFA Avrupa Ligi) ise toplam 12 maça çıktı. Sheva, 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İsrail ekibi evinde oynadığı 6 karşılaşmada, 4 galibiyet elde ederken, sahadan 1 kez beraberlikle ve 1 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Beer Sheva, sahasında Olympiakos, Celtic, İnter gibi Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı galibiyet elde etmişti.

    SAKATLARI İYİLEŞİYOR
    Beşiktaş'ın yarınki rakibi Hapoel'de 3 haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki Macar sol bek Mihaly Korhut idmanlara başladı. Korhut'un Beşiktaş maçında forma giyebileceği belirtilirken, 26 yaşındaki Filistinli forvet Mohammad Ghadir'in de iyileştiği ve forma beklediği ifade edildi. 29 yaşındaki İsrailli orta saha oyuncusu Maor Buzaglo ve 27 yaşındaki İsrailli forvet Ben Sahar'ın durumları ise maçtan önce netleşecek.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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