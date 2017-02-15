 En heyecan verici gol! – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    En heyecan verici gol!

    En heyecan verici gol!
    Nissan ve Loughborough Üniversitesi, 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi. Bilimsel verilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, 'ın forveti Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol "Turnuvanın en heyecan verici golü" seçilirken, İngiliz ekibi Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil "En heyecan verici 11"e girdi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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