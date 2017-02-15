Dersimizi aldık!
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, “Futbolda iniş ve çıkışlar vardır. Ligde ve kupada aldığımız iki mağlubiyetten gerekli dersleri çıkartacağız” dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde ve kupada alınan iki mağlubiyetin ardından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Ligler uzun soluklu. 35-40 maç oynuyorsunuz. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son 2 hafta bunu yaşadık. Bunlardan da ders çıkartıp, önümüzdeki günlerde nasıl daha başarılı olup kazalara uğramayız diye araştırıp çözeceğiz. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Zaman zaman yaşanan performans düşüklüğünün yaşandığı maçlardan ikisi olmuştur. Biz çok etkisi altında kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz."
YARGININ EMRİ BELLİ
Çebi, Divan Kurulu seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Müracaat sonucunda yargı bu seçimi iptal etmiştir. Divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Dolayısıyla hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek, Beşiktaş kulübünün asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğümüzü önümüze aldık ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksinde bir durum söz konusu değildir."
İkinci Başkan Çebi, Kartal'da açılan yeni mağazanın, siyah-beyazlı ürünlerin satıldığı 81. satış noktası olduğunu söyledi. Çebi, "Vodafone Arena bizim evimiz, taraftarlarımızın evi. Kartal Yuvası Mağazaları da taraftarlarımızın ikinci evi. Sahibine bereket getirsin. Hüseyin Mican'ı tebrik ediyorum, çok sayıda Kartal Yuvası kazandırdı kulübümüze. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
YARGININ EMRİ BELLİ
Çebi, Divan Kurulu seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Müracaat sonucunda yargı bu seçimi iptal etmiştir. Divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Dolayısıyla hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek, Beşiktaş kulübünün asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğümüzü önümüze aldık ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksinde bir durum söz konusu değildir."
İkinci Başkan Çebi, Kartal'da açılan yeni mağazanın, siyah-beyazlı ürünlerin satıldığı 81. satış noktası olduğunu söyledi. Çebi, "Vodafone Arena bizim evimiz, taraftarlarımızın evi. Kartal Yuvası Mağazaları da taraftarlarımızın ikinci evi. Sahibine bereket getirsin. Hüseyin Mican'ı tebrik ediyorum, çok sayıda Kartal Yuvası kazandırdı kulübümüze. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
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Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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