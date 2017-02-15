Denys Boyko rekor kırıyor
Kara Kartal'ın sezon başında Malaga'ya kiralık olarak gönderdiği Boyko, gol yeme rekorlarını alt üst ettikten sonra sezon başında Beşiktaş'a dönme hazırlığı yapıyor. Ukraynalı kaleci, La Liga'da 3 maçta 7, kupada 2 maçta 6 gol; toplamda 5 maçta 13 gol yedi. Malaga kulübü, Boyko'nun bonservisini almayacağını Beşiktaş'a bildirdi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Denys Boyko rekor kırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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