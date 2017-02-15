 Denys Boyko rekor kırıyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Denys Boyko rekor kırıyor" /> Denys Boyko rekor kırıyor" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    rekor kırıyor

    Denys Boyko rekor kırıyor
    Kara Kartal'ın sezon başında 'ya kiralık olarak gönderdiği Boyko, gol yeme rekorlarını alt üst ettikten sonra sezon başında 'a dönme hazırlığı yapıyor. Ukraynalı kaleci, 'da 3 maçta 7, kupada 2 maçta 6 gol; toplamda 5 maçta 13 gol yedi. Malaga kulübü, Boyko'nun bonservisini almayacağını Beşiktaş'a bildirdi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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