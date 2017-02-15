 ''Bonservisimi alır dönerim'' – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Bonservisimi alır dönerim''

    ''Bonservisimi alır dönerim''
    'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan siyah-beyazlılarla yollarını ayırsa bile bunun uzun olmayacağını söyledi. Benfica'ya dönse bile sözleşmesini uzatmayacağını, Beşiktaş'tan başka takıma imza atmayacağını belirten , "Sözleşmem 2019 sonunda bitiyor, sonra bonservisimi alıp dönerim. Ailem de İstanbul'da yaşamak istiyor" sözünü verdi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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