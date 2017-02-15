''Bonservisimi alır dönerim''
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan siyah-beyazlılarla yollarını ayırsa bile bunun uzun olmayacağını söyledi. Benfica'ya dönse bile sözleşmesini uzatmayacağını, Beşiktaş'tan başka takıma imza atmayacağını belirten Talisca, "Sözleşmem 2019 sonunda bitiyor, sonra bonservisimi alıp dönerim. Ailem de İstanbul'da yaşamak istiyor" sözünü verdi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
''Bonservisimi alır dönerim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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