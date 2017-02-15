Beşiktaş İsrail'e gitti
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.
Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
KAFİLE OTELE YERLEŞTİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Tel Aviv'e gelen siyah-beyazlı kafile, bir saatlik otobüs yolculuğunun ardından kalacağı otele ulaştı.
Beşiktaşlı 5 taraftar, "Şampiyon Beşiktaş" pankartıyla futbolcuları beklerken, kafile başka bir bölümden otobüse geçerek Beer-Sheva'ya hareket etti.
Vincent Aboubakar, Andreas Beck ve Adriano Correia'nın kart cezaları nedeniyle oynamayacağı Beşiktaş'ın kafilesinde 21 futbolcu bulunuyor.
Turner Stadı'ndaki müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:25
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 36
Yorum
aslan mehmet topal ı besıktas ın tesısın onunden alan alper potuku ben gs ıle anlastım dedıgı gun elınden alan bır takımın taraftarı cok normal
- ''Milli bir dava!''
Toplam 1
Yorum
GFB Ne Milli davasi 5 yiyip gelirsiniz bu kafa ile
- Yeni İMPARA'TUDOR'
Toplam 61
Yorum
10 numara sergen de fenere gelecek.
Beşiktaş İsrail'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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