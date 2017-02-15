Beşiktaş İsrail'e gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Tel Aviv'e gitti.Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Tel Aviv'e gelen siyah-beyazlı kafile, bir saatlik otobüs yolculuğunun ardından kalacağı otele ulaştı.

Beşiktaşlı 5 taraftar, "Şampiyon Beşiktaş" pankartıyla futbolcuları beklerken, kafile başka bir bölümden otobüse geçerek Beer-Sheva'ya hareket etti.

Vincent Aboubakar, Andreas Beck ve Adriano Correia'nın kart cezaları nedeniyle oynamayacağı Beşiktaş'ın kafilesinde 21 futbolcu bulunuyor.

Turner Stadı'ndaki müsabaka TSİ 23.05'te başlayacak.