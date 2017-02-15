Beşiktaş İsrail'e gitti
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Tel Aviv'e gitti.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.
Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.
Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hazır ol Emenike
Toplam 7
Yorum
eminike hazırol rahat...2 kere daha kovun sonra geri çağırın...
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 4
Yorum
amin amin
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Tudor, Riekerink'in gönderilme gerekçesiyle çelişen bir kariyere sahip: Hajduk Split, PAOK, Karabük .. GS bir kumar oynuyor..fikrim yok..
Beşiktaş İsrail'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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