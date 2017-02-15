 Beşiktaş İsrail'e gitti – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş İsrail'e gitti

    Beşiktaş İsrail'e gitti

    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Tel Aviv'e gitti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.

    Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı'nda saat 22.00'de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:44
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