Beşiktaş hükmen galip
TBF, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik saydı - Federasyon, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 4 olan yabancı kuralını değiştirdi. Gelecek sezon yabancı kuralı 3+1 şeklinde oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü, takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik ilan etti.
TBF Yönetim Kurulu'nun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta oynanan Beşiktaş-Bellona AGÜ maçında ev sahibi takımın hükmen galip gelmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Kayseri temsilcisinin maça yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde çıktığı için hükmen mağlup ilan edildiği ifade edildi.
Yabancı kuralı değişti
TBF Yönetim Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yabancı kuralını da değiştirdi.
Bu sezon ligde takımlar kadrolarında bulunan 4 yabancı oyuncunun tamamını oynatabiliyor. Gelecek sezondan itibaren ise kuralın 3+1 olarak değiştirileceği açıklandı. Buna göre gelecek sezon uygulamaya geçecek yeni kuralla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımları 3 oyuncuyu aynı anda oynatıp bir oyuncuyu ise yedek kulübesinde oturtabilecek.
Transfer yasağı
TBF Yönetim Kurulu, sporcuları ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere transfer yasağı getirdi.
Yapılan açıklamada, transfer yasağı getirilen kulübün veya kulüplerin ismi paylaşılmadı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
- Babel'e var bize yok mu?
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Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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