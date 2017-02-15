 Babel'e var bize yok mu? – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Babel'e var bize yok mu?

    Babel'e var bize yok mu?

    Sözleşmeleri uzatılması düşünülen iki yıldız oyuncunun menajeri, ’in senelik ücretini baz alarak zam talebinde bulundu!

    'ta 'e ödenen astronomik rakam dengeyi öyle bir bozdu ki, siyah-beyazlı yönetim zorda kaldı... Siyah-beyazlılara gelirken 1 milyon 650 bin euro'ya oynamaya razı olan Ricardo Quaresma, Hollandalı oyuncu Babel'in 2 milyon 100 bin euro'ya imza atmasını örnek gösterince, maaşına 450 bin euro zam aldı. Quaresma, 37 yaşına kadar sözleşmeye imza atarken, Dusko Tosic de Babel sayesinde 300 bin euro'luk zammı cebine koydu. Beşiktaş yönetimini asıl sıkıntıya sokan ise Oğuzhan ile oldu.

    OĞUZHAN İÇİN 3 MİLYON EURO İSTEDİ
    Geçen hafta içinde İstanbul'a gelen Tolgay Arslan ve 'un Hollandalı menajeri Kees Vos iki oyuncusu için yönetimin düşündüğü zammı yetersiz buldu. Menajer Vos, Babel örneğini masaya getirerek, "Yılda 500 bin euro'ya oynamaya razı olan bir oyuncu için 2.1 milyon euro verilebiliyorsa, takımın kaptanı ve Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncusu için aynı teklif yapılmamalı. Babel'in 2.1 milyon euro aldığı yerde Oğuzhan'ın sözleşme yenilemesi için en az 3 milyon euro garanti ücret istiyoruz. Tolgay için de Babel'den daha düşük bir rakam düşünülemez" mesajı verdi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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