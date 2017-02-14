''Seni bedava bırakamam''
Son 5 lig maçında sadece 15 dakika şans bulduğu için Başkan Fikret Orman ile görüşerek ayrılmak istediğini, Japonya ve Çin'den teklifler geldiğini belirten Gökhan İnler, aldığı yanıtla adeta şok oldu. Başkanın, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, "Bize bedelsiz olarak geldin, ayrı şekilde ayrılmak istiyorsun ama buna izin veremem. Saha her türlü yardımı yaparım fakat gitmek istiyorsan 2 milyon euro bonservis bedeli getirmen gerekir" dediği öğrenildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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