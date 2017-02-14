 ''Seni bedava bırakamam'' – Fotomaç – 14 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Seni bedava bırakamam''

    ''Seni bedava bırakamam''
    Son 5 lig maçında sadece 15 dakika şans bulduğu için Başkan Fikret Orman ile görüşerek ayrılmak istediğini, Japonya ve Çin'den teklifler geldiğini belirten , aldığı yanıtla adeta şok oldu. Başkanın, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, "Bize bedelsiz olarak geldin, ayrı şekilde ayrılmak istiyorsun ama buna izin veremem. Saha her türlü yardımı yaparım fakat gitmek istiyorsan 2 milyon euro bonservis bedeli getirmen gerekir" dediği öğrenildi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Seni bedava bırakamam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.