 Rhodolfo için Atletico atağı – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Rhodolfo için Atletico atağı" /> Rhodolfo için Atletico atağı" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    için Atletico atağı

    Rhodolfo için Atletico atağı
    'ın geçen sezon başında 3.3 milyon euro'ya Gremio'dan transfer ettiği 'ya eski takımı talip oldu. Brezilya ekibi Avrupa'daki transfer sezonunun kapanmasını fırsat bilerek siyah-beyazlı oyuncu için 600 bin euro'luk teklif yaptı. Rhodolfo'nun eski takımına geri dönmek istediği, Beşiktaş'ın ise rakamı en azından 1 milyon euro civarına çekmek istediği bildirildi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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