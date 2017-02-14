Rhodolfo için Atletico atağı
Beşiktaş'ın geçen sezon başında 3.3 milyon euro'ya Gremio'dan transfer ettiği Rhodolfo'ya eski takımı Atletico Paranaense talip oldu. Brezilya ekibi Avrupa'daki transfer sezonunun kapanmasını fırsat bilerek siyah-beyazlı oyuncu için 600 bin euro'luk teklif yaptı. Rhodolfo'nun eski takımına geri dönmek istediği, Beşiktaş'ın ise rakamı en azından 1 milyon euro civarına çekmek istediği bildirildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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